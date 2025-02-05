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ВСУ обстреляли Энергодар

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по городу — спутнику Запорожской АЭС Энергодару, в городе было слышно не менее трех взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Источник: РИА "Новости"

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии. На данный момент прозвучало не менее трех взрывов», — написал он в своем Telegram-канале, не уточняя последствий обстрела.