ВСУ обстреляли Энергодар

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по городу — спутнику Запорожской АЭС Энергодару, в городе было слышно не менее трех взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.