«Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии. На данный момент прозвучало не менее трех взрывов», — написал он в своем Telegram-канале, не уточняя последствий обстрела.
ВСУ обстреляли Энергодар
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по городу — спутнику Запорожской АЭС Энергодару, в городе было слышно не менее трех взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.