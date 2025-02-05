Волгоградца оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ

33-летний житель Волгограда был привлечен к административной ответственности за действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, Александр Гуреев опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, который содержал негативную оценку использования Вооруженных Сил РФ для защиты интересов страны и ее граждан. Его действия были расценены как публичные высказывания, подрывающие доверие к проводимой специальной военной операции.
Этот инцидент был выявлен в октябре 2024 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. В ходе расследования Гуреев полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.
Краснооктябрьский районный суд города Волгограда рассмотрел материалы дела и признал Александра Гуреева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Судебное постановление вступило в законную силу.