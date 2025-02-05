Волгоградца оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Как установлено в ходе судебного разбирательства, Александр Гуреев опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, который содержал негативную оценку использования Вооруженных Сил РФ для защиты интересов страны и ее граждан. Его действия были расценены как публичные высказывания, подрывающие доверие к проводимой специальной военной операции.