Россия вернула из украинского плена 150 военных

«Пятого февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.
Сейчас все военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Там им также предоставили возможность связаться с родственниками.
«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что при возвращении российских бойцов гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен пленными состоялся 15 января. Тогда с украинской территории вернули 25 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.