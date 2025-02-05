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Россия вернула из украинского плена 150 военных

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «150 на 150», говорится в сообщении Министерства обороны.

Источник: © РИА Новости

«Пятого февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.

Сейчас все военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Там им также предоставили возможность связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что при возвращении российских бойцов гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными состоялся 15 января. Тогда с украинской территории вернули 25 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.