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Пятеро военнослужащих из Иркутской области освобождены из украинского плена

Бойцы находятся в Республике Беларусь.

Пятеро военнослужащих из Иркутской области вернули из украинского плена. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+). По данным Минобороны РФ, всего из плена освободили 150 бойцов, пишет ИА IrkutskMedia.

Сейчас все военнослужащие находятся в Республике Беларусь. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь. Также военнослужащим предоставили возможность связаться с родственниками. Позже бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Глава Иркутской области поблагодарил коллег из Минобороны РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, Уполномоченного по правам человека в Приангарье Светлану Семенову и всех причастных за их работу по освобождению бойцов.