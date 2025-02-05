Пятеро военнослужащих из Иркутской области освобождены из украинского плена

Сейчас все военнослужащие находятся в Республике Беларусь. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь. Также военнослужащим предоставили возможность связаться с родственниками. Позже бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.