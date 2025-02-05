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Беспрозванных — о поддержке семей бойцов СВО: «Решать проблемы будем по каждому человеку»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провел расширенное заседание совета по поддержке участников СВО и их семей: мероприятие прошло 5 февраля в Доме офицеров Балтийского флота в областном центре.

Источник: Янтарный край

В заседании приняли участие жены и матери участников СВО, представители военного комиссариата и общественных организаций. Губернатор подчеркнул необходимость всесторонней поддержки участников СВО и их семей, а также оперативного решения возникающих проблем. Особое внимание было уделено системной и индивидуальной работе с семьями военнослужащих и налаживанию обратной связи для контроля решения вопросов. Кроме того, обсуждались вопросы выплат, обеспечения жильем, поиска пропавших без вести и оказания психологической помощи семьям погибших.

На заседании был заслушан доклад о результатах работы по выполнению решений предыдущего совещания. Губернатор поставил задачу по улучшению работы филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Калининградской области. «Решать проблемы будем по каждому человеку, адресно. Даже если сейчас нет нормативного документа, регламентирующего этот вопрос, мы всё равно будем помогать в каждом случае, чтобы семья ни в чём не нуждалась. Мне важно знать о проблемах каждого человека. Каждый вопрос должен быть решён. Я готов самостоятельно заниматься этими вопросами», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.