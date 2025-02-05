Беспрозванных — о поддержке семей бойцов СВО: «Решать проблемы будем по каждому человеку»

На заседании был заслушан доклад о результатах работы по выполнению решений предыдущего совещания. Губернатор поставил задачу по улучшению работы филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Калининградской области. «Решать проблемы будем по каждому человеку, адресно. Даже если сейчас нет нормативного документа, регламентирующего этот вопрос, мы всё равно будем помогать в каждом случае, чтобы семья ни в чём не нуждалась. Мне важно знать о проблемах каждого человека. Каждый вопрос должен быть решён. Я готов самостоятельно заниматься этими вопросами», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.