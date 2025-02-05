Трое новосибирцев вернулись из украинского плена в результате обмена

Россия и Украина произвели очередной обмен военнопленными. Об этом стало известно в среду, 5 февраля. Обмен произведен в формате 150/150 бойцов.
В числе возвращающихся на Родину — трое новосибирцев, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.
Сообщается, что это 61-й обмен военнопленными с начала проведения СВО. Как рассказали в Минобороны РФ, обмен проводился при посредничестве ОАЭ. Российских военных доставили домой через Беларусь, где им оказана необходимая медицинская и психологическая поддержка. По возвращению бойцы будут направлены в медучреждения для реабилитации.
Крепкого здоровья, мужества, стойкости духа пожелала возвращенным бойцам российский омбудсмен Татьяна Москалькова.