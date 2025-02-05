Трое новосибирцев вернулись из украинского плена в результате обмена

Сообщается, что это 61-й обмен военнопленными с начала проведения СВО. Как рассказали в Минобороны РФ, обмен проводился при посредничестве ОАЭ. Российских военных доставили домой через Беларусь, где им оказана необходимая медицинская и психологическая поддержка. По возвращению бойцы будут направлены в медучреждения для реабилитации.