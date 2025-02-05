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С участником СВО, стрелком Михаилом Астаповым простились в Севастополе

Он погиб в одном из сражений на артемовском направлении.

Источник: Соцсети М. Развожаева

В Севастополе простились с участником СВО, гвардии рядовым, стрелком Михаилом Астаповым. Он погиб в одном из сражений на артемовском направлении, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора региона Михаила Развожаева.

Михаил Викторович — уроженец Севастополя, здесь он окончил школу № 8. В армии был в одной из воинских частей ПВО, а после демобилизации трудился на предприятиях и стройках города.

После начала спецоперации Михаил Астапов отслужил два срока по контракту, возвращался в строй после ранений. Его направили в гвардейскую мотострелковую часть в ДНР, где он и отдал жизнь на передовой.