С участником СВО, стрелком Михаилом Астаповым простились в Севастополе

В Севастополе простились с участником СВО, гвардии рядовым, стрелком Михаилом Астаповым. Он погиб в одном из сражений на артемовском направлении, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора региона Михаила Развожаева.
Михаил Викторович — уроженец Севастополя, здесь он окончил школу № 8. В армии был в одной из воинских частей ПВО, а после демобилизации трудился на предприятиях и стройках города.
После начала спецоперации Михаил Астапов отслужил два срока по контракту, возвращался в строй после ранений. Его направили в гвардейскую мотострелковую часть в ДНР, где он и отдал жизнь на передовой.