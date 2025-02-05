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Гусев: ещё четверо воронежцев вернулись из украинского плена

Четверо воронежских бойцов вернулись из украинского плена, сообщил губернатор Александр Гусев в среду, 5 февраля.

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

По информации главы региона, военнослужащие находятся в Беларуси. Бойцам предоставили возможность связаться с близкими. С ними также находятся медики и психологи.

В скором времени бойцов отправят на реабилитацию в военные медицинские учреждения. Гусев заверил, что в регионе налажена реабилитационная система и воронежцам окажут необходимую поддержку.

Он также выразил благодарность уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и омбудсмену региону Сергею Канищеву за внимание к судьбам военнослужащих.

«Вся Воронежская область с нетерпением ждет их домой», — заключил губернатор.