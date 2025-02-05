Гусев: ещё четверо воронежцев вернулись из украинского плена

По информации главы региона, военнослужащие находятся в Беларуси. Бойцам предоставили возможность связаться с близкими. С ними также находятся медики и психологи.
В скором времени бойцов отправят на реабилитацию в военные медицинские учреждения. Гусев заверил, что в регионе налажена реабилитационная система и воронежцам окажут необходимую поддержку.
Он также выразил благодарность уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и омбудсмену региону Сергею Канищеву за внимание к судьбам военнослужащих.
«Вся Воронежская область с нетерпением ждет их домой», — заключил губернатор.