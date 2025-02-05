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ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую кассетными снарядами

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В Каменке-Днепровской зафиксировано несколько артиллерийских атак с применением кассетных боеприпасов, направленных по приусадебному участку», — написал Тицкий.

Кроме того, по его словам, противник атаковал беспилотником вышку сотовой связи в селе Любимовка Михайловского района, повреждено оборудование, а в селе Бурчак атака пришлась по гражданскому автомобилю.

«В селе Смелое Куйбышевского района БПЛА противника атаковал автомобиль предприятия “Таврия-Энерго”. Транспорт поврежден осколками. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет», — подчеркнул Тицкий.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.