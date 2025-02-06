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В зоне СВО погиб житель Волгоградской области Михаил Изилянов

Мужчина, служивший в штурмовой роте мотострелкового батальона, отдал свою жизнь, выполняя воинский долг в зоне проведения российской специальной военной операции.

Печальную новость о гибели Михаила Изилянова сообщили в администрации Панфиловского сельского поселения:

«Администрация Панфиловского сельского поселения с прискорбием сообщает о гибели в ходе специальной военной операции нашего земляка Михаила Николаевича Изилянова. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего».

Михаил Изилянов был уроженцем города Новоаннинского.

В зону проведения специальной военной операции Михаил Изилянов отправился зимой минувшего года, после заключения контракта с МО РФ.

Он погиб при выполнении боевых задач 15 апреля 2024 года. Герою было 39 лет, у него остались трое несовершеннолетних детей.

Прощание с Михаилом Изиляновым состоится 6 февраля в хуторе Красная Заря Панфиловского сельского поселения.

«МК в Волгограде» приносит искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.