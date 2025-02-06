В зоне СВО погиб житель Волгоградской области Михаил Изилянов

Печальную новость о гибели Михаила Изилянова сообщили в администрации Панфиловского сельского поселения:
«Администрация Панфиловского сельского поселения с прискорбием сообщает о гибели в ходе специальной военной операции нашего земляка Михаила Николаевича Изилянова. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего».
Михаил Изилянов был уроженцем города Новоаннинского.
В зону проведения специальной военной операции Михаил Изилянов отправился зимой минувшего года, после заключения контракта с МО РФ.
Он погиб при выполнении боевых задач 15 апреля 2024 года. Герою было 39 лет, у него остались трое несовершеннолетних детей.
Прощание с Михаилом Изиляновым состоится 6 февраля в хуторе Красная Заря Панфиловского сельского поселения.
«МК в Волгограде» приносит искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.