В Ростовской области семье погибшего героя СВО вручили орден Мужества

Церемония передачи государственной награды родным погибшего бойца прошла 5 февраля в здании районной администрации. Как ранее сообщала газета «Наша неделя. Пролетарск», Станиславу Пахомову было 25 лет. Он был оператор огневой поддержки штурмовой роты, погиб в июле 2024 года при выполнении боевого задания.