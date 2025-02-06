В Ростовской области семье погибшего героя СВО вручили орден Мужества

В Пролетарском районе Ростовской области семье погибшего героя СВО Станислава Пахомова вручили орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Церемония передачи государственной награды родным погибшего бойца прошла 5 февраля в здании районной администрации. Как ранее сообщала газета «Наша неделя. Пролетарск», Станиславу Пахомову было 25 лет. Он был оператор огневой поддержки штурмовой роты, погиб в июле 2024 года при выполнении боевого задания.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, указом Президента Российской Федерации посмертно награждён орденом Мужества», — говорится в сообщении.
С семьёй героя встретились военком Пролетарского и Орловского районов, полковник Андрей Зароченцев и глава муниципалитета Валерий Горнич.