Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров показал двух пленных солдат ВСУ и призвал украинцев сдаться

ГРОЗНЫЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Тelegram-канале видео с двумя солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятыми в плен спецназом «Ахмат» в районе города Часов Яр. Он отметил, что российская сторона гуманно относится к взятым в плен военнослужащим, и призвал воюющих на стороне Украины сдаться.

Источник: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

«Оба, как вы и сами можете видеть, здоровы, в прекрасном физическом состоянии. Пленные подтверждают, что отношение к ним с российской стороны очень хорошее. Бывших военнослужащих 24-й бригады ВСУ кормят отлично, никто над ними не издевается, не избивает», — написал Кадыров.

Глава Чечни призвал воюющих на стороне ВСУ сдаться в плен российской армии и тем самым сохранить себе жизнь. «Наш враг — только тот, кто с оружием в руках выступает против интересов России и наших военнослужащих. Таким пощады не будет», — добавил Кадыров.

Кадыров Рамзан