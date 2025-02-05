Кадыров показал двух пленных солдат ВСУ и призвал украинцев сдаться

«Оба, как вы и сами можете видеть, здоровы, в прекрасном физическом состоянии. Пленные подтверждают, что отношение к ним с российской стороны очень хорошее. Бывших военнослужащих 24-й бригады ВСУ кормят отлично, никто над ними не издевается, не избивает», — написал Кадыров.
Глава Чечни призвал воюющих на стороне ВСУ сдаться в плен российской армии и тем самым сохранить себе жизнь. «Наш враг — только тот, кто с оружием в руках выступает против интересов России и наших военнослужащих. Таким пощады не будет», — добавил Кадыров.