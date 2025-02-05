Кадыров показал двух пленных солдат ВСУ и призвал украинцев сдаться

Глава Чечни призвал воюющих на стороне ВСУ сдаться в плен российской армии и тем самым сохранить себе жизнь. «Наш враг — только тот, кто с оружием в руках выступает против интересов России и наших военнослужащих. Таким пощады не будет», — добавил Кадыров.