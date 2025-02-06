Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве

Как отметил корреспондент «Известий» Александр Федорчак, 150 пленных военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, возвращенных на родину, прибыли в столицу, где им будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
Каждый из бойцов провел в плену по несколько месяцев. Как рассказал один из военнослужащих, он провел в плену противника около пяти месяцев, другой солдат — полгода.
«Какие условия? Отвратительные», — добавил он.
Ранее в этот день Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 150 на 150. В военном ведомстве отметили, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредником в обмене.
После уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что российско-украинские обмены военнопленными будут проходить чаще в текущем году.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.