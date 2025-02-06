В Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома

«Киевский режим атаковал Генический район. Вечером Геническ подвергся удару беспилотников. В результате атаки повреждены три жилых дома на улице Центральной, пострадали кровли, выбиты окна, повреждён легковой автомобиль», — написал Сальдо.
Губернатор отметил, что жертв и раненых нет, 15 человек эвакуированы. На месте оперативно работали экстренные службы.
«Очередное военное преступление киевского режима, направленное против мирных жителей, не останется без последствий. Эти удары — агония тех, кто понимает, что время безнаказанности для них подходит к концу», — добавляется в сообщении.