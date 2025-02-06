Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Три жилых дома повреждены в Херсонской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Киевский режим атаковал Генический район. Вечером Геническ подвергся удару беспилотников. В результате атаки повреждены три жилых дома на улице Центральной, пострадали кровли, выбиты окна, повреждён легковой автомобиль», — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что жертв и раненых нет, 15 человек эвакуированы. На месте оперативно работали экстренные службы.

«Очередное военное преступление киевского режима, направленное против мирных жителей, не останется без последствий. Эти удары — агония тех, кто понимает, что время безнаказанности для них подходит к концу», — добавляется в сообщении.