«РВ» показала кадры разгрома ВСУ у Двуречной в Харьковской области

Российские военные разгромили Вооружённые силы Украины в районе освобождённого посёлка Двуречная Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры показали соответствующие кадры.
«Впечатляющие кадры разгрома ВСУ у Двуречной: 25 бригада массово уничтожает технику врага, расширяя плацдарм за рекой Оскол», — говорится в публикации.
Кроме того, военкоры напомнили, что недавно операторы ударных БПЛА 25 бригады уничтожили здесь свыше 70 единиц техники ВСУ.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Двуречной 28 января. По данным ведомства, посёлок взяли под контроль бойцы группировки войск «Запад».
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в районе перешедшего под контроль ВС РФ посёлка Двуречная зафиксировано скопление сил противника.
Накануне он рассказал, что российские военные зачищают от Вооружённых сил Украины территорию около посёлка Двуречная.