Сальдо: в Херсонской области при атаке ВСУ повреждены три жилых дома

Три жилых дома получили повреждения в Херсонской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, проинформировал глава региона Владимир Сальдо.
Это произошло в Геническе. Сальдо подчеркнул, что в результате атаки киевского режима никто не пострадал. Повреждения получили здания и один автомобиль.
«Киевский режим атаковал Генический район. Вечером Геническ подвергся удару беспилотников. В результате атаки повреждены три жилых дома на улице Центральной, пострадали кровли, выбиты окна, повреждён легковой автомобиль», — написал губернатор Херсонской области в Telegram.
Он добавил, что эвакуировано 15 человек. На месте работали сотрудники экстренных служб.
Сальдо назвал данную атаку очередным преступлением Киева, направленным против мирного населения. Он напомнил, что оно «не останется без последствий».
«Эти удары — агония тех, кто понимает, что время безнаказанности для них подходит к концу», — отметил Сальдо.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали здание Алешкинской Центральной районной больницы.