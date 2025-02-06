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ОАЭ способствовали обмену более 2,8 тыс. пленных между РФ и Украиной

Обе стороны смогли освободить в общей сложности 2 883 военнопленных с начала года.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Объединенные Арабские Эмираты сыграли ключевую роль в обмене более 2,8 тысячи военнопленных между Россией и Украиной с начала 2024 года. Эта информация была озвучена в недавнем заявлении министерства иностранных дел страны.

В рамках последней операции удалось освободить по 150 человек с каждой стороны, что стало значительным шагом на пути к разрешению конфликта.

Министерство иностранных дел ОАЭ отметило, что благодаря их посредничеству обе стороны смогли освободить в общей сложности 2 883 военнопленных с начала года. Эмирейтское ведомство выразило признательность как российским, так и украинским властям за поддержку этого процесса.

В своем заявлении ОАЭ подчеркнули, что продолжают стремиться к поиску мирных решений и облегчению гуманитарных последствий конфликта.

Напомним, второй в этом году обмен пленными между Россией и Украиной произошел 5 февраля в формате 150 на 150 человек. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.