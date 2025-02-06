В Херсоне, Харькове и Сумах прогремели взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Херсоне, информирует «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Херсоне», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и Сумах. В данных украинских городах звучит воздушная тревога.
Помимо Харьковской и Сумской областей, сирены включены в Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Также стало известно о взрывах в Сумах и Херсоне.