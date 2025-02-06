Мэр Иркутска передал семьям погибших бойцов СВО ордена Мужества

В Иркутске мэр Руслан Болотов передал матерям и женам бойцов, погибших «за ленточкой», ордена Мужества. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, им награждены Элбек Хусан Угли Мирзамуротов, Михаил Пятаев, Денис Эпов, Тимур Вологжин и Владимир Полуэктов.
— Мы отдаем дань глубокого уважения подвигу защитников Отечества. Наши земляки погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Смелые, храбрые и сильные духом, это были настоящие мужчины. Они сражались за правду и справедливость, за свободу и независимость России, — сказал Руслан Болотов.
В это время в Иркутске продолжают увековечивать память героев, погибших в зоне специальной военной операции. Напомним, специалисты устанавливают мемориальные доски на фасадах образовательных учреждений, где учились бойцы.
Герои получили награду. Пресс-служба администрации города Иркутска Награды передали женам и матерям погибших. Пресс-служба администрации города Иркутска В городе увековечивают память героев. Пресс-служба администрации города Иркутска Бойцы погибли в зоне СВО. Пресс-служба администрации города Иркутска Церемония состоялась 4 февраля. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 6 февраля объявили днем траура по погибшим бойцам СВО в Ольхонском районе.