Мэр Иркутска передал семьям погибших бойцов СВО ордена Мужества

— Мы отдаем дань глубокого уважения подвигу защитников Отечества. Наши земляки погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Смелые, храбрые и сильные духом, это были настоящие мужчины. Они сражались за правду и справедливость, за свободу и независимость России, — сказал Руслан Болотов.