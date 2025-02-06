Посол Келин: РФ готова к серьезному разговору о достижении мира на Украине

Келин подчеркнул, что многое будет зависеть от развития событий в ближайшие недели и месяцы, и важно, чтобы Россия четко понимала темы будущих переговоров. Он отметил, что Москва намерена опираться на проект мирного соглашения, который был обсужден в Стамбуле весной 2022 года.