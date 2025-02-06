Бойцы РФ вылечили раненого солдата ВСУ, захваченного в плен

Пленный солдат Вооружённых сил Украины Сергей Мищевский спасся благодаря военнослужащим РФ, которые два месяца лечили его в полевых условиях, сообщает РИА Новости.
Обмененный накануне пленный Мищевский рассказал, что он попал в плен в ходе боёв за Красногоровку. Украинский солдат получил ранения, российские бойцы вынесли его на свои позиции.
Украинец уточнил, что его долго не удавалось эвакуировать в тыл из-за беспилотников и артиллерии ВСУ.
«Повезло, что мы попали в плен и что нам оказали медицинскую помощь. Без этого я бы реально не выжил. В полевых условиях с учётом того, что было сложно нормально обработать рану, могло закончиться летальным исходом», — рассказал Мищевский.
Он добавил, что находился в безопасном подвале. Военный медик РФ, ранее служивший в Сирии, каждый день лечил осколочные ранения колена и головы.
«Два раза в день он перебинтовывал меня, пока все не зажило и не затянулось. Выводили на улицу погулять. Всё нормально было. Ноги обработал, осколки достал, которые мог. Лечил нормально», — добавил Мищевский.
Украинец подчеркнул, что российские бойцы делились с ним и другими пленными едой.
Мищевский был мобилизован в Одессе осенью 2022 года. Пройдя недельное «обучение», он оказался в Курахове, а через два дня был отправлен в Красногоровку.
На второй день участия в боях за населённый пункт мужчина был ранен: в голову и ноги попали осколки гранаты. По его словам, в настоящее время у него нет жалоб на здоровье, лишь иногда он чувствует боли из-за осколка в ноге.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия вернула из украинского плена 150 своих военных, Киеву переданы 150 солдат Вооружённых сил Украины, попавших в плен ВС РФ.