Где и когда похоронят командира «Тигров» и вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова

Напомним, 2 февраля стало известно о том, что командир «Тигров» и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в Курской области при выполнении боевого задания. Сослуживцы и коллеги комбата сказали о нем много добрых слов — всем он запомнился как герой, добрый и светлый человек, за которым хотелось идти.