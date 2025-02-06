Где и когда похоронят командира «Тигров» и вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова

«Удалось эвакуировать тело Сергея Ефремова из Курской области, до конца недели должны доставить его в Приморье», — цитирует ТАСС слова сослуживца Сергея Ефремова, депутата Думы города Владивостока Виктора Тарабарина.
Точная дата похорон пока не определена, но это может произойти на следующей неделе. Похоронить Ефремова планируют на Морском кладбище во Владивостоке — на аллее, где покоятся другие участники СВО.
Напомним, 2 февраля стало известно о том, что командир «Тигров» и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в Курской области при выполнении боевого задания. Сослуживцы и коллеги комбата сказали о нем много добрых слов — всем он запомнился как герой, добрый и светлый человек, за которым хотелось идти.