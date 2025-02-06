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В Киеве и Винницкой области прогремели взрывы

На Украине звучит воздушная тревога.

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — рассказали журналисты.

В городе звучит воздушная тревога. По данным министерства цифровой трансформации Украины, её объявили в 02:23.

Кроме того, взрывы прогремели в Винницкой области. В регионе также включены сирены.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне, подконтрольном Вооружённым силам Украины, а также Харькове и Сумах.