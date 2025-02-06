В Киеве и Винницкой области прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — рассказали журналисты.
В городе звучит воздушная тревога. По данным министерства цифровой трансформации Украины, её объявили в 02:23.
Кроме того, взрывы прогремели в Винницкой области. В регионе также включены сирены.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне, подконтрольном Вооружённым силам Украины, а также Харькове и Сумах.