Выставку «Отец Героя» открыли в Законодательной думе Хабаровского края

«2025 год объявлен президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем Годом Защитника Отечества, как символ национального единства, преемственности поколений и патриотизма. Это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны», — отметил, открывая выставку, председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.
Он подчеркнул, что в регионе действуют 35 мер социальной поддержки участников спецоперации и их семей. В прошлом году в крае собрано почти 160 тонн гуманитарной помощи для участников СВО, жителей освобожденных территорий и Курской области. Но помимо материальных мер важны моральная и духовная поддержка.
«Пока мы помним наших бойцов, они всегда будут жить в наших сердцах. Очень важно понимать, что патриотами, настоящими героями ребята стали благодаря правильному воспитанию, которое они получили в своих семьях. Этой фотовыставкой мы отдаем дань уважения и признательности отцам, которые воспитали настоящих сынов своей Родины», — сказал Николай Шевцов.
Организатор передвижной экспозиции — Николай Мисилин — генеральный директор благотворительного фонда имени лейтенанта Мисилина Сергея Николаевича. При содействии Хабаровского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» выставку представляют на разных площадках. О каждом герое с фотографий Николай Мисилин может рассказать, где воевал, когда погиб, кто родители. В числе погибших его сын Сергей и его боевые товарищи.
Сохранить память о ребятах-героях, помогать тем, кто сейчас на линии фронта, их семьям, воспитывать патриотами молодежь — главные задачи, которые ставит директор фонда.
«Значение данной выставки очень важно. Мой сын ушел защищать Родину, его не стало, такова мужская доля. По первому зову нашего главнокомандующего президента Владимира Владимировича Путина мы должны вставать на защиту нашей Родины, наших интересов. Парни у нас за плечами, даже когда их нет. Мы обязаны чтить их память и воспитывать правильно нашу молодежь», — отметил отец героя Николай Мисилин.
Выставка будет действовать в краевом парламенте до 26 февраля.