Выставку «Отец Героя» открыли в Законодательной думе Хабаровского края

«Значение данной выставки очень важно. Мой сын ушел защищать Родину, его не стало, такова мужская доля. По первому зову нашего главнокомандующего президента Владимира Владимировича Путина мы должны вставать на защиту нашей Родины, наших интересов. Парни у нас за плечами, даже когда их нет. Мы обязаны чтить их память и воспитывать правильно нашу молодежь», — отметил отец героя Николай Мисилин.