Минобороны сообщило об уничтожении точек запуска FPV-дронов ВСУ

В Минобороны уточнили, что в ходе отработки боевой задачи один из номеров расчета, который контролировал воздушное пространство, обнаружил вражеский FPV-дрон. Беспилотник попытался пикировать в машину, но был сбит прицельным огнем из стрелкового оружия. После этого расчет боевой машины сбил еще три дрона.