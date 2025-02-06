Минобороны сообщило об уничтожении точек запуска FPV-дронов ВСУ

«Расчеты РСЗО “Град” армейского корпуса группировки войск “Север” на харьковском направлении уничтожили точки запуска FPV-дронов, укрепленные позиции противника с живой силой ВСУ, тем самым оказали поддержку штурмовым подразделениям. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что благодаря слаженной работе артиллеристов и расчетов беспилотников-разведчиков удалось подавить точки запусков FPV-дронов и корректировщиков вражеского огня и затем образовать коридор для штурмовых групп.
В министерстве рассказали, что артиллеристы, получив боевую задачу, выдвинулись на позиции, где командир боевой машины настроил «Град» по координатам, полученным из командного пункта. Корректировка целей выполнялась во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов. После проведения пристрелочного пуска и получения необходимых корректировочных данных расчет нанес огневое поражение в заданный квадрат.
В Минобороны уточнили, что в ходе отработки боевой задачи один из номеров расчета, который контролировал воздушное пространство, обнаружил вражеский FPV-дрон. Беспилотник попытался пикировать в машину, но был сбит прицельным огнем из стрелкового оружия. После этого расчет боевой машины сбил еще три дрона.
В ведомстве отметили, что как только угроза появления дронов ВСУ была нейтрализована, к месту падения обломков прибыла инженерно-саперная группа. Силами саперов были ликвидированы неразорвавшиеся боеприпасы.