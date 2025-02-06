Минобороны заявило о поражении опорных пунктов ВСУ в курском приграничье

«В ходе проведения воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыл замаскированные позиции ВСУ с личным составом и передал информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня “Ураган” Новороссийской артиллерийской бригады ВДВ нанесли удар по выявленным целям», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.
В министерстве уточнили, что артиллеристы применяли осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.