Минобороны заявило о поражении опорных пунктов ВСУ в курском приграничье

«В ходе проведения воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыл замаскированные позиции ВСУ с личным составом и передал информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня “Ураган” Новороссийской артиллерийской бригады ВДВ нанесли удар по выявленным целям», — сказали в ведомстве.