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Минобороны заявило о поражении опорных пунктов ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ из Новороссийска уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«В ходе проведения воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыл замаскированные позиции ВСУ с личным составом и передал информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня “Ураган” Новороссийской артиллерийской бригады ВДВ нанесли удар по выявленным целям», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

В министерстве уточнили, что артиллеристы применяли осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.