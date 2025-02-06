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Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ударный вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ, уничтожив авиаракетами бронетехнику и личный состав в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ», — сказали в ведомстве.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.