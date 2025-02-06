Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ», — сказали в ведомстве.