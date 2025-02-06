Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области

«Артиллеристы-казаки группировки войск “Днепр” продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерии, техники, укрепленных позиций и пунктов управления БПЛА ВСУ в Херсонской области. Подразделением воздушной разведки были выявлены боевики ВСУ, передвигавшиеся на автомобиле к зданию, где через несколько часов появилась антенна для управления FPV-дронами. Координаты расположения пункта управления БПЛА националистов были переданы артиллерии», — говорится в заявлении.