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Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 6 фев — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Артиллеристы-казаки группировки войск “Днепр” продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерии, техники, укрепленных позиций и пунктов управления БПЛА ВСУ в Херсонской области. Подразделением воздушной разведки были выявлены боевики ВСУ, передвигавшиеся на автомобиле к зданию, где через несколько часов появилась антенна для управления FPV-дронами. Координаты расположения пункта управления БПЛА националистов были переданы артиллерии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что артиллеристы в считанные минуты развернули и навели орудие, а затем точным выстрелом уничтожили объект противника.

По данным Минобороны от среды, за сутки в зоне действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 60 военных. Они также лишились танка, двух БМП, пяти автомобилей и артиллерийского орудия.