Российская ПВО уничтожила беспилотник «Shark» ВСУ

«Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) “Стрела-10” группировки войск “Центр” уничтожил БПЛА “Shark” ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что из-за высокой интенсивности применения противником БПЛА-разведчиков зенитчики постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.
«Обстановка нормальная, позитивная, БПЛА летают каждый день, выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает — и приступаем к работе», — рассказал командир зенитно-ракетной батареи Олег Колотовкин.