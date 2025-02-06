Российская ПВО уничтожила беспилотник «Shark» ВСУ

«Обстановка нормальная, позитивная, БПЛА летают каждый день, выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает — и приступаем к работе», — рассказал командир зенитно-ракетной батареи Олег Колотовкин.