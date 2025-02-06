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Российская ПВО уничтожила беспилотник «Shark» ВСУ

ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. ПВО группировки войск «Центр» ВС России уничтожила разведывательный беспилотник «Shark» ВСУ в небе над ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) “Стрела-10” группировки войск “Центр” уничтожил БПЛА “Shark” ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что из-за высокой интенсивности применения противником БПЛА-разведчиков зенитчики постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.

«Обстановка нормальная, позитивная, БПЛА летают каждый день, выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает — и приступаем к работе», — рассказал командир зенитно-ракетной батареи Олег Колотовкин.