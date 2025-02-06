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В Ростовской области средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

В Ростовской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 6 февраля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее, 3 февраля, Слюсарь сообщил о том, что в регионе средствами ПВО было уничтожено 29 украинских БПЛА. Дроны ликвидированы в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.