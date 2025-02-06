В Ростовской области средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах», — написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее, 3 февраля, Слюсарь сообщил о том, что в регионе средствами ПВО было уничтожено 29 украинских БПЛА. Дроны ликвидированы в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.