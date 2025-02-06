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ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать север Астраханской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать север Астраханской области. Об этом 6 февраля сообщила администрация муниципального образования «Ахтубинский район».

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области. Силовые структуры отработали штатно», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале организации.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 3 февраля, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что ночью ВСУ атаковали беспилотниками объекты, расположенные на территории региона, в результате произошло возгорание. Как указал Бабушкин, пострадавших в результате инцидента нет.

Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков.