ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать север Астраханской области

«Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области. Силовые структуры отработали штатно», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале организации.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее, 3 февраля, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что ночью ВСУ атаковали беспилотниками объекты, расположенные на территории региона, в результате произошло возгорание. Как указал Бабушкин, пострадавших в результате инцидента нет.
Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков.