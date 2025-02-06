В волгоградском аэропорту сняли ограничения на прибытие и отправку самолетов

В четверг, 6 февраля, в аэропорту Волгограда с 5.30 перестали действовать ограничения на вылет и прилет воздушных судов. Они вводились в связи с обеспечением безопасности рейсов гражданских самолетов.
Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, во время действия временных ограничений только один самолет ушел на запасной аэродром.
В Гумраке перестали принимать и отправлять авиарейсы в 21.38 накануне.
Согласно данным онлайн-табло, не прилетели самолеты из Москвы и Дубая. Также были перенесены вылеты в обратном направлении.