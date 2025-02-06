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В волгоградском аэропорту сняли ограничения на прибытие и отправку самолетов

Накануне аэропорт перестал принимать лайнеры.

В четверг, 6 февраля, в аэропорту Волгограда с 5.30 перестали действовать ограничения на вылет и прилет воздушных судов. Они вводились в связи с обеспечением безопасности рейсов гражданских самолетов.

Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, во время действия временных ограничений только один самолет ушел на запасной аэродром.

В Гумраке перестали принимать и отправлять авиарейсы в 21.38 накануне.

Согласно данным онлайн-табло, не прилетели самолеты из Москвы и Дубая. Также были перенесены вылеты в обратном направлении.