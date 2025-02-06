За ночь над Азовским морем и тремя регионами России сбили 28 беспилотников

Минобороны сообщило, что в ночь на 6 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников над Азовским морем и тремя российскими регионами. Над Азовским морем были сбиты 13 дронов, над Ростовской областью уничтожено восемь беспилотников, шесть — над Краснодарским краем и один над Астраханской областью.