За ночь над Азовским морем и тремя регионами России сбили 28 беспилотников

В Ростовской области беспилотники были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Дрон над Астраханской областью был сбит в Ахтубинском районе. По данным местной администрации, обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не комментировал ночную атаку дронов.
В ночь на 5 февраля средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Курской и Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.