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За ночь над Азовским морем и тремя регионами России сбили 28 беспилотников

Минобороны сообщило, что в ночь на 6 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников над Азовским морем и тремя российскими регионами. Над Азовским морем были сбиты 13 дронов, над Ростовской областью уничтожено восемь беспилотников, шесть — над Краснодарским краем и один над Астраханской областью.

Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области беспилотники были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Дрон над Астраханской областью был сбит в Ахтубинском районе. По данным местной администрации, обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не комментировал ночную атаку дронов.

В ночь на 5 февраля средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Курской и Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.