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Ночью над Азовским морем уничтожили 13 БПЛА, еще шесть — над Кубанью

Всю ночь не работал аэропорт в Волгограде.

Минувшей ночью силы ПВО в разных регионах России отбили атаку из 28 украинских дронов. В частности, 13 БПЛА уничтожили над Азовским морем, 6 — над Краснодарским краем, 8 — над Ростовской областью, один — над Астраханской областью.

Об опасности БПЛА накануне вечером сообщал глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко. В аудиосообщении в своем Telegram-канале чиновник рекомендовал жителям не подходить к окнам и не снимать упавшие БПЛА.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники уничтожили в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться», — отметил он.

Также всю ночь действовали ограничения на работу аэропорта Волгограда (Гумрак). Самолеты не отправляли и не принимали в целях безопасности. Ограничения на работу аэропорта были сняты только в 05:30, сообщили в Росавиации.