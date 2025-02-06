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Беспилотники ВСУ пытались атаковать пять муниципалитетов Ростовской области

В Ростовской области подразделения ПВО ночью 6 февраля отразили налет украинских дронов-камикадзе самолетного типа.

Беспилотники сбиты или нейтрализованы комплексами радиоэлектронной борьбы в пяти муниципальных образованиях региона.

Как сообщает исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, летательные аппараты уничтожены в Каменске-Шахтинском, Донецке, а также Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться», — написал глава региона в Telegram.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников над Ростовской и астраханской областями и в Краснодарском крае. Большинство дронов, 13 аппаратов, уничтожены над акваторией Азовского моря, восемь беспилотников — над Ростовской областью, шесть — над Краснодарским краем и один — над Астраханской областью.