Беспилотники ВСУ пытались атаковать пять муниципалитетов Ростовской области

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников над Ростовской и астраханской областями и в Краснодарском крае. Большинство дронов, 13 аппаратов, уничтожены над акваторией Азовского моря, восемь беспилотников — над Ростовской областью, шесть — над Краснодарским краем и один — над Астраханской областью.