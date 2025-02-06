Беспилотники ВСУ пытались атаковать пять муниципалитетов Ростовской области

Беспилотники сбиты или нейтрализованы комплексами радиоэлектронной борьбы в пяти муниципальных образованиях региона.
Как сообщает исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, летательные аппараты уничтожены в Каменске-Шахтинском, Донецке, а также Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться», — написал глава региона в Telegram.
По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников над Ростовской и астраханской областями и в Краснодарском крае. Большинство дронов, 13 аппаратов, уничтожены над акваторией Азовского моря, восемь беспилотников — над Ростовской областью, шесть — над Краснодарским краем и один — над Астраханской областью.