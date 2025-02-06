Военного из Хабаровского края наградили медалью «За воинскую доблесть»

Медалью «За воинскую доблесть» второй степени наградили старшего сержанта из Хабаровского края. Он проявил мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Военный принимал участие в СВО в составе воинской части Восточного военного округа в должности механика-водителя БМП-2. Кроме того, он освобождал город Угледар.
Во время одного из сражений подразделение старшего сержанта попало в засаду. Его автомобиль атаковали с нескольких направлений, но он смог отразить атаку. Ситуация была сложной, но несмотря на это военный помогал своим товарищам.
Приказом министра обороны Российской Федерации за отвагу и решительность, проявленные при исполнении воинского долга, старший сержант награжден медалью «За воинскую доблесть II степени».