Иркутск передает два автомобиля ЛуАЗ для нужд специальной военной операции

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил подготовить именно такие автомобили после общения с земляками во время одной из командировок в зону СВО. Один из автомобилей был приобретен у жителя микрорайона Китой в Ангарске и, несмотря на неприглядный вид, оказался относительно исправным. Подготовка машины к отправке была выполнена командой, в которую вошли директор управляющей компании Денис Днепровский и его дети, а также их друг. Они полностью разобрали автомобиль, обработали его специальными средствами и подготовили к покраске.