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Иркутск передает два автомобиля ЛуАЗ для нужд специальной военной операции

В Иркутске подготовили два автомобиля ЛуАЗ для отправки в зону специальной военной операции.

Источник: Соцсети

Один из них, модель ЛуАЗ-969м, был приобретен коллективом АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» и уже направлен в Ростовскую область для дальнейшей транспортировки. Об этом сообщает городская администрация.

Это уже третий автомобиль, который передается в помощь бойцам на передовой за полтора года. Выбор пал на ЛуАЗ, который зарекомендовал себя в условиях сложного бездорожья и успешно справляется с задачами в зоне спецоперации. Хотя производство этих автомобилей завершилось в 2002 году, на западе все еще достаточно таких машин, что облегчает доступ к запасным частям.

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил подготовить именно такие автомобили после общения с земляками во время одной из командировок в зону СВО. Один из автомобилей был приобретен у жителя микрорайона Китой в Ангарске и, несмотря на неприглядный вид, оказался относительно исправным. Подготовка машины к отправке была выполнена командой, в которую вошли директор управляющей компании Денис Днепровский и его дети, а также их друг. Они полностью разобрали автомобиль, обработали его специальными средствами и подготовили к покраске.

На базе муниципального предприятия «Иркутскгортранс» также были проведены работы по замене стартеров и генераторов, а также комплексная диагностика подвески и коробки передач. В настоящее время идет подготовка еще одного автомобиля ЛуАЗ, который также будет направлен для нужд бойцов после завершения покраски.