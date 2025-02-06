Иркутск передает два автомобиля ЛуАЗ для нужд специальной военной операции

Один из них, модель ЛуАЗ-969м, был приобретен коллективом АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» и уже направлен в Ростовскую область для дальнейшей транспортировки. Об этом сообщает городская администрация.
Это уже третий автомобиль, который передается в помощь бойцам на передовой за полтора года. Выбор пал на ЛуАЗ, который зарекомендовал себя в условиях сложного бездорожья и успешно справляется с задачами в зоне спецоперации. Хотя производство этих автомобилей завершилось в 2002 году, на западе все еще достаточно таких машин, что облегчает доступ к запасным частям.
Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил подготовить именно такие автомобили после общения с земляками во время одной из командировок в зону СВО. Один из автомобилей был приобретен у жителя микрорайона Китой в Ангарске и, несмотря на неприглядный вид, оказался относительно исправным. Подготовка машины к отправке была выполнена командой, в которую вошли директор управляющей компании Денис Днепровский и его дети, а также их друг. Они полностью разобрали автомобиль, обработали его специальными средствами и подготовили к покраске.
На базе муниципального предприятия «Иркутскгортранс» также были проведены работы по замене стартеров и генераторов, а также комплексная диагностика подвески и коробки передач. В настоящее время идет подготовка еще одного автомобиля ЛуАЗ, который также будет направлен для нужд бойцов после завершения покраски.