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В Пермском крае простились с несколькими погибшими участниками СВО

Церемонии прощания с погибшими военнослужащими прошли 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 6 февраля прошли церемонии прощания с несколькими погибшими участниками СВО. О гибели земляков при исполнении воинского долга сообщили администрации округов.

Жители села Большая Соснова простились с погибшим Осиповым Алексеем Александровичем. В поселке Суксун проводили в последний путь Желтышева Алексея Александровича. В селе Шляпники Ординского округа провели прощание с погибшим 5 июня 2024 года Мизёвым Алексеем Ивановичем.

В эти минуты жители села Коса прощаются с Федосеевым Геннадием Николаевичем. Земляк родился 10 мая 1970 года. В зоне СВО проходил службу по контракту в звании младшего сержанта. Погиб 15 января 2025 года.

В Нытвенском округе простились с двумя погибшими участниками СВО Пупыревым Павлом Игоревичем и Мовзитовым Максимом Ильсуровичем.

Администрации округов Пермского края выражают искренние соболезнования родным и близким погибших земляков.