В Пермском крае простились с несколькими погибшими участниками СВО

В Пермском крае 6 февраля прошли церемонии прощания с несколькими погибшими участниками СВО. О гибели земляков при исполнении воинского долга сообщили администрации округов.
Жители села Большая Соснова простились с погибшим Осиповым Алексеем Александровичем. В поселке Суксун проводили в последний путь Желтышева Алексея Александровича. В селе Шляпники Ординского округа провели прощание с погибшим 5 июня 2024 года Мизёвым Алексеем Ивановичем.
В эти минуты жители села Коса прощаются с Федосеевым Геннадием Николаевичем. Земляк родился 10 мая 1970 года. В зоне СВО проходил службу по контракту в звании младшего сержанта. Погиб 15 января 2025 года.
В Нытвенском округе простились с двумя погибшими участниками СВО Пупыревым Павлом Игоревичем и Мовзитовым Максимом Ильсуровичем.
Администрации округов Пермского края выражают искренние соболезнования родным и близким погибших земляков.