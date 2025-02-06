Уроженец Сеченовского округа Евгений Семериков погиб на СВО

Жители Сеченовского округа просятся со своим земляком Евгением Семериковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.
Сержанта проводят в последний путь 7 февраля. Церемонию прощания организуют в селе Мурзицы на улице Луговой, 25 (вынос из дома в 12:00).
В администрации округа выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее мы писали, что семьи Героев СВО получили Ордена Мужества в Нижнем Новгороде. Вручение наград родственникам состоялось в Ленинском районе.