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Уроженец Сеченовского округа Евгений Семериков погиб на СВО

Прощание с ним состоится 7 февраля.

Жители Сеченовского округа просятся со своим земляком Евгением Семериковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.

Сержанта проводят в последний путь 7 февраля. Церемонию прощания организуют в селе Мурзицы на улице Луговой, 25 (вынос из дома в 12:00).

В администрации округа выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы писали, что семьи Героев СВО получили Ордена Мужества в Нижнем Новгороде. Вручение наград родственникам состоялось в Ленинском районе.