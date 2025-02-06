В Волгоградской области запретили снимать последствия атак БПЛА

«Так, в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъемка: применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и последствий применения средств или систем противодействия БПЛА, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы; мест нахождения или падения беспилотных летательных аппаратов, мест поражения объектов с использованием таких аппаратов; средств и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам», — говорится в сообщении администрации.