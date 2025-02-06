В Волгоградской области запретили снимать последствия атак БПЛА

ВОЛГОГРАД, 6 фев — РИА Новости. Волгоградские власти запретили снимать последствия атак БПЛА, работы ПВО, расположение войск и публиковать соответствующие фотографии и видео в интернете и СМИ, сообщила пресс-служба администрация области.
Ранее губернатор Андрей Бочаров после атаки БПЛА на регион заявлял, что планируется усилить ответственность за распространение информации, которая может нанести ущерб жителям и инфраструктуре региона.
«Так, в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъемка: применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и последствий применения средств или систем противодействия БПЛА, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы; мест нахождения или падения беспилотных летательных аппаратов, мест поражения объектов с использованием таких аппаратов; средств и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам», — говорится в сообщении администрации.
Кроме того, запрещено снимать места дислокации и несения служб и средств Минобороны РФ и правоохранительных органов.
Отмечается, что запрещается публиковать и распространять в СМИ и интернете информацию о «применении и последствий применения на территории Волгоградской области и других субъектов Российской Федерации БПЛА».
Ранее Бочаров сообщал об отраженной массированной атаке беспилотников в Волгоградской области в ночь на понедельник. По его словам, пострадавших нет, большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Минобороны заявило о 25 сбитых в Волгоградской области БПЛА.