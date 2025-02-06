ВСУ потеряли более 500 военных за сутки в зоне группировки войск «Центр»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
По данным МО РФ, противник потерял «свыше 505 военнослужащих», пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля и семь артиллерийских орудий, в том числе самоходную артиллерийскую установку западного производства.