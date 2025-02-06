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Группировка «Восток» продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 135 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США», — говорится в сообщении.