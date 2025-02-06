ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Днепровское, Янтарное и Никольское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и безэкипажный катер», — говорится в сообщении.