Ричмонд
+1°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 6 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 6 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» продвинулась в Харьковской области

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение двум бригадам теробороны в районах города Волчанска и села Охримовки Харьковской области.

«ВСУ потеряли более 25 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Шандриголово, Новое, Ямполовка и Колодези ДНР.

Украинская сторона потеряла более 200 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

«Южная» группировка заняла новые позиции

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 180 человек. Российские военнослужащие в течение суток уничтожили три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку и склад боеприпасов ВСУ.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

Подразделения «Центральной» группировки поразили девять бригад противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.

За сутки украинская сторона потеряла более 505 бойцов, пять боевых бронированных машин, два автомобиля и семь артиллерийских орудий.

Группировка «Восток» продвинулась в ДНР

Военнослужащие «Восточной» группировки продавили оборону противника, нанеся поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь ДНР.

Потери ВСУ за сутки достигли 135 человек. Также украинская сторона лишилась двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Днепровское, Янтарное и Никольское Херсонской области.

«Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и безэкипажный катер», — рассказали в Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 142 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 106 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.