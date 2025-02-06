Группировка «Север» продвинулась в Харьковской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение двум бригадам теробороны в районах города Волчанска и села Охримовки Харьковской области.
«ВСУ потеряли более 25 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Шандриголово, Новое, Ямполовка и Колодези ДНР.
Украинская сторона потеряла более 200 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
«Южная» группировка заняла новые позиции
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 180 человек. Российские военнослужащие в течение суток уничтожили три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку и склад боеприпасов ВСУ.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю
Подразделения «Центральной» группировки поразили девять бригад противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
За сутки украинская сторона потеряла более 505 бойцов, пять боевых бронированных машин, два автомобиля и семь артиллерийских орудий.
Группировка «Восток» продвинулась в ДНР
Военнослужащие «Восточной» группировки продавили оборону противника, нанеся поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь ДНР.
Потери ВСУ за сутки достигли 135 человек. Также украинская сторона лишилась двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Днепровское, Янтарное и Никольское Херсонской области.
«Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и безэкипажный катер», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 142 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.
Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 106 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.