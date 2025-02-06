Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО погиб житель Омской области

Мужчине было 26 лет.

Администрация Троицкого сельского поселения Омской области сообщила о гибели 26-летнего Даниила Фетисова, который погиб в зоне СВО.

Даниил Фетисов родился в Троицком 12 мая 1998 года в многодетной семье, где был вторым сыном. Он был спортсменом и участвовал в соревнованиях. Прощание с бойцом состоится 7 февраля в 11.00 в СДК «Троицкий».

Ранее мы сообщали, что Адам Герк из села Троицкое погиб в зоне СВО 6 января 2025 года. О гибели бойца сообщили в официальном сообществе Администрации Троицкого сельского поселения Омской области.