В зоне СВО погиб житель Омской области

Администрация Троицкого сельского поселения Омской области сообщила о гибели 26-летнего Даниила Фетисова, который погиб в зоне СВО.
Даниил Фетисов родился в Троицком 12 мая 1998 года в многодетной семье, где был вторым сыном. Он был спортсменом и участвовал в соревнованиях. Прощание с бойцом состоится 7 февраля в 11.00 в СДК «Троицкий».
Ранее мы сообщали, что Адам Герк из села Троицкое погиб в зоне СВО 6 января 2025 года. О гибели бойца сообщили в официальном сообществе Администрации Троицкого сельского поселения Омской области.