Дополнительная мера поддержки для участников СВО и их семей начала действовать в Самарской области

Напомним, что в прошлом году глава региона Вячеслав Федорищев на одной из встреч с ветеранами специальной военной операции обсудил дополнительные меры поддержки. Среди них — обеспечение земельными участками и возможность получения денежной компенсации вместо земли. «Это справедливо по отношению к людям, это их выбор должен быть, как они хотели бы эту меру поддержки получить», — подчеркнул губернатор.