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ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские формирования попытались несколько раз атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, группировка ВС РФ «Север» своевременно выявила противника и наносит ему поражение, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Отмечается, что ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовые группы противника предприняли несколько волн атак на этом направлении.

«Группировкой войск “Север” противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ», — добавили в МО РФ.