ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские формирования попытались несколько раз атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, группировка ВС РФ «Север» своевременно выявила противника и наносит ему поражение, сообщили в Минобороны РФ.