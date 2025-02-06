В Курской области сорвали попытку контрнаступления ВСУ

«По состоянию на 21:00 [мск] 6 февраля 2025 года подразделениями группировки войск “Север” сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки отражены. На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак», — сообщили в Минобороны.