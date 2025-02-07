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Пленный солдат ВСУ Волошин: 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать

Отказ от службы фактически не оставляет альтернатив, так как из тюрьмы мобилизованных все равно отправляют на передовую.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий ВСУ Максим Волошин, попавший в плен, рассказал в беседе с Минобороны РФ о принудительной мобилизации на Украине.

По его словам, большинство мужчин, порядка 80%, не желают участвовать в боевых действиях, но вынуждены идти на передовую под угрозой заключения.

Отказ от службы фактически не оставляет альтернатив, так как из тюрьмы мобилизованных все равно отправляют на передовую.

Ранее политолог и журналист Армен Гаспарян высказал мнение, что заявление президента Украины о потерях ВСУ в 45 тыс. человек за всё время конфликта не соответствует действительности.