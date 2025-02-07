Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта

Кроме того, по его словам, положительно зарекомендовала себя практика формирования временных коллективов для изучения наиболее важных вопросов ведения военных действий, подготовки рекомендаций войскам, разработки временных наставлений. В состав таких коллективов входят офицеры центральных органов военного управления, сотрудники профильных научно-исследовательских организаций и вузов, которые для сбора информации выезжают в воинские части и соединения, непосредственно участвующие в боевых действиях.