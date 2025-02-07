Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта

«Для непрерывного изучения и обобщения боевого опыта, его распространения в войсках с началом СВО в соответствующих штабах были созданы группы изучения и обобщения боевого опыта», — сказал Трушин.
Они укомплектовываются в основном научными сотрудниками научно-исследовательских организаций и преподавателями военных вузов, рассказал он.
«Эти группы на постоянной основе ведут сбор информации о применяемых войсками способах боевых действий, приёмах использования вооружения и военной техники, анализируют результаты боёв и операций, описывают их сущность и содержание», — добавил Трушин.
Кроме того, по его словам, положительно зарекомендовала себя практика формирования временных коллективов для изучения наиболее важных вопросов ведения военных действий, подготовки рекомендаций войскам, разработки временных наставлений. В состав таких коллективов входят офицеры центральных органов военного управления, сотрудники профильных научно-исследовательских организаций и вузов, которые для сбора информации выезжают в воинские части и соединения, непосредственно участвующие в боевых действиях.
Также офицеры, временно направляемые в зону СВО для работы в штабах объединений Объединённой группировки, получают индивидуальные задания по изучению конкретных вопросов боевого опыта, анализу проблем и выработке предложений по их решению, рассказал председатель Военно-научного комитета ВС РФ.
«В целом сформированная система позволяет оперативно изучать и доводить ценный опыт до войск, научных организаций и вузов Министерства обороны», — заключил Трушин.