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Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Группы изучения и обобщения боевого опыта были созданы в штабах российской армии для описания и анализа применяемых в войсках способов боевых действий и использования техники, сообщил председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации — заместитель начальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин в интервью газете «Красная звезда».

Источник: © РИА Новости

«Для непрерывного изучения и обобщения боевого опыта, его распространения в войсках с началом СВО в соответствующих штабах были созданы группы изучения и обобщения боевого опыта», — сказал Трушин.

Они укомплектовываются в основном научными сотрудниками научно-исследовательских организаций и преподавателями военных вузов, рассказал он.

«Эти группы на постоянной основе ведут сбор информации о применяемых войсками способах боевых действий, приёмах использования вооружения и военной техники, анализируют результаты боёв и операций, описывают их сущность и содержание», — добавил Трушин.

Кроме того, по его словам, положительно зарекомендовала себя практика формирования временных коллективов для изучения наиболее важных вопросов ведения военных действий, подготовки рекомендаций войскам, разработки временных наставлений. В состав таких коллективов входят офицеры центральных органов военного управления, сотрудники профильных научно-исследовательских организаций и вузов, которые для сбора информации выезжают в воинские части и соединения, непосредственно участвующие в боевых действиях.

Также офицеры, временно направляемые в зону СВО для работы в штабах объединений Объединённой группировки, получают индивидуальные задания по изучению конкретных вопросов боевого опыта, анализу проблем и выработке предложений по их решению, рассказал председатель Военно-научного комитета ВС РФ.

«В целом сформированная система позволяет оперативно изучать и доводить ценный опыт до войск, научных организаций и вузов Министерства обороны», — заключил Трушин.